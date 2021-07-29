【新冠疫苗】福音派基督徒最唔想打針 佔美四分一人口

美國因確診數字急升要重推口罩令，而新冠疫苗接種率也處於停滯階段。美國有近四分之一人口屬於福音派基督徒，有組織研究各宗教派別的新冠疫苗接種傾向，竟發現福音派基督徒最抗拒接種新冠疫苗。

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美國社會宗教研究所（Public Religion Research Institute，簡稱PRRI）截至6月的研究數據顯示，有24%受訪白人福音派基督徒表明不會接種新冠疫苗。

有56%的受訪白人福音派基督徒稱有計劃或已經打針，較3月時的45%明顯上升，但仍是接種意欲最低的宗教派別。

研究稱耶穌基督末世聖徒教會（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）信徒對疫苗的抗拒程度第二高，有19%來自該教會的受訪者拒絕打針。而猶太教徒的接種意欲最高，有85%受訪猶太教徒拒絕打針。

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PRRI同時研究整體美國人口的接種意欲，稱有71%受訪者願意或已接種疫苗，而有13%受訪者堅拒打針。

美國近70%的成人已接種最少一劑新冠疫苗，但接種進度大幅放緩。美國截至本周一（26日）的7日平均接種劑數僅得約48.2萬劑，與上月初的過百萬劑相比，明顯大幅回落。

由於福音派基督徒佔美國總人口約四分之一，有衛生官員認為推動他們接種新冠疫苗，成為美國控制疫情的關鍵因素。

責任編輯：鄭錦玲