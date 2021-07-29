【新股IPO】物美科技傳香港IPO停滯、正應對港交所詢問 創辦人張文中曾含冤入獄12年

▲ 物美科技香港IPO據悉停滯，正應對港交所詢問。

外電報道，中國零售商物美科技的香港IPO面臨延遲，知情人士指，經營物美連鎖超市以及麥德龍中國的物美科技，正在應對港交所在IPO審查過程中提出的問題。物美科技在3月提交IPO申請，中信證券、招商銀行和高盛擔任聯席保薦人，知情人士曾稱公司可能籌集至多10億美元（約78億港元）。

與此同時，物美科技創辦人、董事長張文中控制的互聯網零售服務提供商多點的美國IPO計劃也陷入停滯。多點向物美科技提供零售軟件和電商數字服務，物美科技是其收入的重要貢獻者。

報道指，相關磋商仍在進行中，兩家公司仍可能繼續推進各自的IPO。香港交易所、物美科技和多點不予置評。

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張文中於1994年在北京創立物美第一家超市後，發展規模逐漸壯大。但2006年他蒙受冤案，遭刑事拘留，2008年河北省衡水市中級人民法院認定張文中犯詐騙、單位行賄和挪用資金罪，一審判處18年有期徒刑，張文中和物美集團提出上訴，次年河北省高級人民法院終審改判張文中12年有期徒刑，並處物美集團和張文中個人罰金，物美集團遭受重創。

張文中鋃鐺入獄12年期間，不斷有企業家為其呼籲，2018年中國最高人民法院對張文中案進行公開宣判，撤銷原審判決，改判張文中無罪，罰金及追繳的財產依法予以返還。張文中出獄後，在2018年亞布力中國企業家論壇曾經發言稱「遲到的正義依然無比珍貴」。

物美在2003年曾以物美商業在港交所創業板上市，2011年由創業板轉至主板，2016年私有化退市。時隔5年物美再尋求在香港上市。

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根據最新資料，物美科技目前在全國擁有426家物美門店和97家麥德龍門店。德國麥德龍在2019年同意以約15億歐元（約138億港元）的價格將中國業務的多數股權出售給物美控股，次年完成交易。

物美科技2020年營收為391億人民幣，淨利潤7.17億人民幣。多點的月活躍用戶約1900萬，投資者包括騰訊 （00700） 和IDG資本等。

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編輯：陳健婷