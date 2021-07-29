【LPF】香港有限合夥基金協會﹕8成受訪者有意設立LPF　料市場需時消化新制度

▲ 香港有限合夥基金協會推出2021年度調研報告，調查結果顯示，逾8成受訪者均有意設立香港有限合夥基金（LPF）。

香港有限合夥基金協會推出2021年度調研報告，調查結果顯示，逾8成受訪者均有意設立香港有限合夥基金（LPF），約一成受訪者則已設立有關基金。香港有限合夥基金協會創會會長江競競表示，香港有政策及監管優勢吸引機構來港設立LPF，並預計8至10年後，本港將有至少5000間LPF設立。

香港有限合夥基金協會創會會長李鷹指，制度於去年8月才推出，但每月新註冊數量明顯上升，從今年1月的13間躍升至6月的44間。江競競則預計，直到今年8月，本港將有350間至400間LPF設立。

江競競指，香港在吸引機構設立LPF上有多項優勢。調研報告顯示，受訪者選擇來港設立LPF，最多人選擇的原因為香港設立及維護費用與離岸基金相比，有較大優勢，他指出，本港成立LPF的成本約為開曼群島的三分之一。

除了成本外，江競競亦表示，港府在擬定《有限合夥基金條例》時，參考過新加坡等各地例子，有後來者優勢，以及先天上擁有的語言環境優勢。李鷹則指，本港私募基金規模將受惠於國內經濟發展增長，他認為，未來將有大量資金繼續透過LPF湧入香港。

不過李鷹認為，有關制度推出不久，執行層面上存在不確定性，令外界仍有擔憂，並認為市場需2至3年消化新制度。因此，他期望透過設立協會，推廣有關制度。他表示，協會有跟金管局、財庫局交流，希望推動國際更為接受LPF。

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編輯﹕賴奕羚