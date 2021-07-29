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【MPF】7月MPF打工仔人均輸8400元 中港股票基金月內暴跌13%

Hot Talk 17:44 2021/07/29

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供款人較偏重中港MPF股票，拖累7月份強積金負回報逾3%。

打工仔注意，強積金（MPF）專家積金評級公司的最新統計，受累中港小股災，截至本周二（7月27日）止，7月份MPF平均回報急跌逾3%，拖累成員的總投資虧損逾380億元，人均身家蝕8400元。由此看來，即使本周日（8月1日）政府開始向市民分段派發5000元電子消費券，亦難彌補打工仔的血汗錢在MPF的損失，即使這兩天恒指止跌喘定，但專家預計難以扭轉7月份的負回報。各類基金中，大輸家是中港股票MPF，急插13%，遠遠跑輸中位數跌幅。至於放眼長線，今年以來MPF僅升1.12%，人均僅賺約2800元。

積金評級公司預測，強積金體系在7月份將錄得重大的投資虧損，共蝕380億元，相當於每位成員平均損失約8400元，這是本年最大的單月投資虧損。

去年MPF回報逾12%，全球排第一【下一頁

若再計入月底的投資虧損，唯恐強積金總資產將從創紀錄的1.221萬億元，下降至約1.187萬億元。再把期內的供款也包括在內，成員的平均帳戶結餘預計也將由創紀錄的268866元，下降至約261000元。恒指在7月份最後一周的暴跌，重創中港股市的影響，是預計強積金將錄得投資虧損的最大源頭。

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天（29日）表示，在恒指暴跌、以及對內地監管政策的擔憂下，強積金成員應鼓起勇氣，450萬名打工仔準備接受年初至今MPF的最大投資虧損。

但叢川普忠告上班族，驚慌失措的成員需要放眼大局，他說，雖然預計7月份將錄得重大的投資虧損，但成員不應驚慌失措。畢竟最近已連續五個季度錄得投資收益，並為每名強積金成員平均帶來約65000元的投資收益。因此對香港 450 萬名打工仔來說，強積金仍會繼續帶來更美好和更長遠的前景。

相關文章：【MPF】中港股市波動　BCT：有成員轉倉但為數不多

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

A股 港股 強積金 退休組合

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