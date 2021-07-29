  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】內地三孩政策藏商機？　花王將於中國推高端嬰幼兒紙尿褲

商業 18:00 2021/07/29

分享：

花王（Kao）將於8月在中國推出妙而舒（Merries）的高端嬰幼兒紙尿褲産品。圖為現有產品資料圖。（花王網站圖片）

花王（Kao）將於8月在中國推出妙而舒（Merries）的高端嬰幼兒紙尿褲産品。據了解，每片價格是現有紙尿褲産品的2倍，但公司相信，中國人為了寶寶成長，有捨得消費的傾向。

【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場　計劃再開店建物流網點

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

據日經新聞網報道，新産品名為「成長的一步 學步褲」，根據寶寶的成長提供3種尺寸，採用花王的最尖端技術，與舊款相比，具高吸水性，但吸尿後紙尿褲亦不容易膨脹，能夠減輕寶寶走路時的負擔。

花王於5月斥資60億日圓（約4.2億港元）建設了新廠房，新産品將在中國安徽省的工廠生産。妙而舒曾經在中國有很高的知名度，但近年銷售低迷，希望透過推出新產品，以挽回中國市場。

【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄

責任編輯：朱悅瀅

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
2021/07/20
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【逆市開店】酒吧經營困難　PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳
今日
【逆市開店】酒吧經營困難　PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳
【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄
今日
【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
今日
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額

你可能感興趣

【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
13:40 2021/07/20
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【逆市開店】酒吧經營困難　PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳
今日 11:00
【逆市開店】酒吧經營困難　PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳
【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄
今日 10:00
【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄
育兒用品 銷售 產品 中國 中國市場

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【在家工作】為了WFH可以放棄甚麼？　6成半美國人願意減薪5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行
【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）