【疫市營商】內地三孩政策藏商機？　花王將於中國推高端嬰幼兒紙尿褲

▲ 花王（Kao）將於8月在中國推出妙而舒（Merries）的高端嬰幼兒紙尿褲産品。圖為現有產品資料圖。（花王網站圖片）

花王（Kao）將於8月在中國推出妙而舒（Merries）的高端嬰幼兒紙尿褲産品。據了解，每片價格是現有紙尿褲産品的2倍，但公司相信，中國人為了寶寶成長，有捨得消費的傾向。

【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場 計劃再開店建物流網點

【電子消費券】首期消費券本周日到手 Tap & Go、Alipay用戶要留意！

據日經新聞網報道，新産品名為「成長的一步 學步褲」，根據寶寶的成長提供3種尺寸，採用花王的最尖端技術，與舊款相比，具高吸水性，但吸尿後紙尿褲亦不容易膨脹，能夠減輕寶寶走路時的負擔。

花王於5月斥資60億日圓（約4.2億港元）建設了新廠房，新産品將在中國安徽省的工廠生産。妙而舒曾經在中國有很高的知名度，但近年銷售低迷，希望透過推出新產品，以挽回中國市場。

【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店 港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄

責任編輯：朱悅瀅

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】