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【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案

理財智慧 09:00 2021/07/30

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現今騙徒手法層出不窮，近日有網民在討論區發帖，指自己和女友已交往了4個月。女友希望搬出去，並要求他支付租金。本來事主也不覺得有問題，但早前女友就跟他說有朋友出租，如果租三年就可以收便宜一點，令事主就覺得事有蹊蹺，因為此情此景與他在數月前聽到的一個電話內容很相似，並懷疑自己受騙。

事主經歷：

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【家朗熱潮】眼見做運動員獲獎可獲豐厚獎金 「有得諗」？ 網民：台上一分鐘 台下十年功　【下一頁

帖文引來網民熱論，不少網民都認為是騙案，叫事主「早走早着」，「說實話，不理會是不是她前度說的話，都沒有理由一租就租三年，還要一次過比，九成騙案」、「好少有人交租交三年」、「有傻子會一租租3年？！你智力會不會太過驚為天人」、「是不是騙錢都不會這麼傻付三年租金吧」、「有人打電話提你，故事還要是一樣，那就100份之1000是騙錢」、「交往四個月就叫你租三年，似騙子多。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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