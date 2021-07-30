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【職場熱話】33歲文員想轉行電工 考慮進修相關課程又覺太遲 網民：永遠不會遲

理財智慧 10:00 2021/07/30

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轉工無分時間、職業和年齡，只要打工仔有心，任何時候都能轉工。話雖如此，但其實也需要考慮不同的因素，如存款、行業性質及專業資格等。近日有網民於網上討論區發文詢問，33歲轉行做電工是否不智。
網民經歷：

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    +3

 

有人不支持樓主的想法，指「簡直反智」。他分析兼讀文憑課程的學校是在騙人讀書，讀完沒有保證會請樓主工作。如果有心進修可以去念相關課程的銜接學位更好，有些更受專業機構認可。

【家朗熱潮】眼見做運動員獲獎可獲豐厚獎金 「有得諗」？ 網民：台上一分鐘 台下十年功【下一頁

有網民就大力支持，說出金句：「永遠不會遲」。因為他覺得樓主不喜歡做文職，過多幾年一樣想轉行，倒不如趁年輕多多學習。他又指，33歲也算遲，再過幾年就更遲了。不少人同意他的說法，稱樓主不應該理會他人想法，而且兼讀課程不用放棄現在的事業，有何不可，「喜歡就去試！」

【孫子市法】中央派出定心丸 港股調整浪已完?

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責任編輯：張瑋婷

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