  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】中港股市波動　BCT：有成員轉倉但為數不多

Hot Talk 17:28 2021/07/29

分享：

【MPF】中港股市波動　BCT：有成員轉倉但為數不多

近日受監管政策風險影響，中港股市均出現大幅動盪。就強積金計劃成員轉倉有否更加頻繁，BCT銀聯集團首席業務總監李德麟回應時指，近一、兩星期的確較多成員更新投資指示，但為數不多。

 

李德麟提醒，強積金始終是長遠投資，除非令計劃成員感到非常憂慮，否則通常建議成員不要因短期波動而轉倉。

 

對近日有建議指，強積金應再擴大投資範圍，集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，一直有與積金局及相關工會商討，建議考慮加入可跑贏通脹及流動性較高的資產，例如基建投資。

 

此外，BCT調查發現，普遍港人對未來生活及退休準備不足，雖然多達76%人希望退休後財務自由，但撇除自住物業後，平均年齡42歲的在職人士的平均個人資產只有200萬元，而平均61歲的退休人士則只有150萬元。

 

而不論在職抑或退休人士，最普遍的退休準備方案均是透過收取股票股息，退休人士比率為20%，在職人士比例更高達49%。至於未有採用任何方案的受訪者比例， 退休及在職人士分別為69%及28%。

 

BCT今年5月委托獨立調查機構，向600名擁有強積金戶口的人士就未來生活期望及退休理財準備進行調查，包括網上調查502 15至59歲的在職人士，以及街頭訪問100名60至70歲的退休人士。

 

相關文章：

 

【MPF】7月份MPF負回報1.4% 打工仔人均蝕3721元

 

【MPF】今年MPF僅升3% 人均利潤縮至7900元

財務自由 BCT銀聯 港股 股票 退休 強積金 轉倉 通脹

上一篇文章

【MPF】7月MPF打工仔人均輸8400元 中港股票基金月內暴跌13%

下一篇文章

殼牌Shell上季扭虧增派息近4成　斥20億美元回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【港股市況】恒指期結日升841點科指升8%　中證監據報穩市騰訊升一成、美團升9%（不斷更新）
【港股市況】恒指期結日升841點科指升8%　中證監據報穩市騰訊升一成、美團升9%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）