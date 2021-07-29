▲ 【MPF】中港股市波動 BCT：有成員轉倉但為數不多

近日受監管政策風險影響，中港股市均出現大幅動盪。就強積金計劃成員轉倉有否更加頻繁，BCT銀聯集團首席業務總監李德麟回應時指，近一、兩星期的確較多成員更新投資指示，但為數不多。

李德麟提醒，強積金始終是長遠投資，除非令計劃成員感到非常憂慮，否則通常建議成員不要因短期波動而轉倉。

對近日有建議指，強積金應再擴大投資範圍，集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，一直有與積金局及相關工會商討，建議考慮加入可跑贏通脹及流動性較高的資產，例如基建投資。

此外，BCT調查發現，普遍港人對未來生活及退休準備不足，雖然多達76%人希望退休後財務自由，但撇除自住物業後，平均年齡42歲的在職人士的平均個人資產只有200萬元，而平均61歲的退休人士則只有150萬元。

而不論在職抑或退休人士，最普遍的退休準備方案均是透過收取股票股息，退休人士比率為20%，在職人士比例更高達49%。至於未有採用任何方案的受訪者比例， 退休及在職人士分別為69%及28%。

BCT今年5月委托獨立調查機構，向600名擁有強積金戶口的人士就未來生活期望及退休理財準備進行調查，包括網上調查502 15至59歲的在職人士，以及街頭訪問100名60至70歲的退休人士。

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