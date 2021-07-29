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【大行點睇】受惠Intel加大投資計劃 花旗提高ASM太平洋目標價

股樓投資 17:22 2021/07/29

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花旗發表報告，指ASM太平洋 （00522） 今年第二季業績理想，盈利達到7.31億元，較該行及市場預期為佳，亦超過公司目標的最高值，毛利率期內升至40.6%，按年升5.4個百分點，亦較市場預期高，主要由於產品組合轉向較高利潤率及產能使用率提高，同時公司第三季收入目標亦較市場預期高11%，該行亦指先進封裝及與汽車相關的表面黏貼技術需求強勁。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁

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花旗指，ASM旗下先進封裝解決方案業務表現持續理想，預計將受惠於近期Intel加大投資計劃，同時預計公司相關產品平均價格將上升。該行維持「買入」評級，目標價由166元升至173元。

ASM太平洋今日股價升1.6%至101.7元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

Intel 港股 目標價 買入 ASM太平洋（00522）

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