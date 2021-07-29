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【網民熱話】網民嘆上車容易換樓難 指大學生工作數年可買樓 網民: 大學生工作十年薪金只有2萬多

理財智慧 17:20 2021/07/29

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「上車難?換樓更難?」有網民在網上發文，分享他對於年輕人買樓的看法，認為買樓不難，但換樓更難。認為由於普遍學歷提高，不少人都持有學士學位或副學士學位，之後也會繼續進修，學歷也會逐步提升。同時，認為年輕人工作幾年後，薪水可達4-5萬元，而市區一房單位約5百多萬，一對年輕夫婦可以透過九成按揭買樓，所以「上車」並不困難，但市區的兩則需要9百多萬，即使非市區都要8百多萬。因此樓主認為上車後，再越換越大，其實沒什麼可能。

【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署【下一頁

帖文一出後，很多網民都表示樓主不太清楚現今大學生的就業情況，指：「一個大學生工作幾年後有4-5萬元? 大部分都不太可能，可能做銷售或專業人士比較有可能」、「不少大學生工作十年薪金只有2萬多」、「一些熱門科目就可以，其他學科的薪金非常參差」大家對於樓主的看法都不太認同，認為在現在學歷眨值的情況下，大學生的薪金普遍都較低，不太可能如樓主所說的工作幾年後有4-5萬。

 

同時，有不少人都質疑樓主對於樓價的看法，認為樓主忽略了升值的空間「樓主稱市區一房只需要500多萬，但現在市區一房單位最少都要700萬起」、「作為過來人，我認為換樓比買樓較容易，因為假設你買了一個400尺的單位，每尺升了5000元，變相賺了200萬，加上薪金和平日儲蓄，樓換樓應該比買樓容易」、「供款幾年後，便會發現樓價升值了，賣掉手上的單位便可以購入一個大單位」

 

【延伸閱讀】母親極力反對轉做教會助理幹事 明言「冇出息及前途可言」 網民：有機會嘗試一下 【下一頁

 

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