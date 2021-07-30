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【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？

理財智慧 09:00 2021/07/30

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最近香港出現移民潮，近日就有網民在討論區投訴一位將要移民的表姐。事主形容表姐讀書成績很好，從小就視她為學習對象。不過近日媽媽就跟他說了表姐的「真面目」。原來她自結婚後沒有給過家用，但又經常回家吃飯，更要求母親煮「好餸」，連「做節」訂的海鮮都是她母親出錢。而姨媽是長期病患，但表姐也沒有去照顧。令事主大呼：「接受不到！」

事主經歷：

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【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意　【下一頁

帖文一出，不少網民都較斥事主表姐不孝，「不孝到咁？」、「老了她很大機會一個人沒有親朋地過」、「有時間就陪下姨媽吧」、「完全接受不到你這表姐，怎麼可以這樣啊，太自私了」、「一個對她最親最好的家人都可以這麼自私自利，你都是當沒有這個表姐吧」、「我真是覺得結婚，生小孩，一點好處都沒有。只是花錢，家無寧日，不要說長大後有多壞，小朋友一樣是麻煩。」

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

香港 長期病 結婚 碩士 畢業 移民

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