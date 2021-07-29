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【在家工作】為了WFH可以放棄甚麼？　6成半美國人願意減薪5%

商業 17:14 2021/07/29

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美國調查發現，甚至有34%受訪者可以為了遠程工作，而放棄他們的投票權。（法新社圖片）

疫情改變了上班一族的工作模式，有些人嘗試過遠程工作後，非常喜歡此工作模式，甚至願意因此而減薪或享受較少福利。美國有調查發現，有65%受僱或正在尋找遠程工作的成年人，願意因此而減薪5%。

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隨著企業正考慮疫情工作模式，權衡遠程工作模式利弊，美國有保險公司Breeze訪問1000人，了解他們願意為了遠程工作模式，放棄多少薪金及福利。有65%受訪者表示願意減薪5%，甚至有15%受訪者認為可以減薪 25%。至於福利方面，有5成人可以放棄視力保險、4成半可放棄牙科保險。其他有趣的選項還包括停用社交媒體一年、中止訂閱Netflix等串流服務、每周工時延長10小時等。

除此之外，甚至有34%人們可以為了遠程工作，而放棄他們的投票權。結果表明，遠程工作的好處，如避免繁忙時間交通擠塞，以及靈活性。而廣闊的年齡層當中，X 世代通常是最有可能減薪、放棄一些最好的工作福利或超時工作補水，以換取全職遠程工作的一代。 報告估計，因X 世代正處於41 至 56 歲之間的最佳照顧子女年齡，因此遠程工作使他們能夠更靈活地同時兼顧父母和僱員的工作。 

報告指出，很明顯地僱主需要在一定程度上納入遠程工作，不僅是為了吸引最優秀的僱員，亦是為了留住現有員工。儘管員工為遠程工作，或願意減薪，但報告提醒，僱主不應視為理所當然。最重要的，不要認為在家工作就像在度假。

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責任編輯：葉泳珊

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