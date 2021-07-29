【新冠疫苗】紐約市派錢谷針 打針即享780元現金奬賞

美國紐約市為鼓勵民眾接種疫苗，市長白思豪宣布，每位接種新冠疫苗人士派100美元（約780港元）。惟早前已打針者會否獲得獎賞，白思豪僅稱感謝已完成疫苗接種民眾付出，有批評意見指，新措施是獎勵遲到者。

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白思豪（Bill de Blasio）周三（28日）宣布，為鼓勵更多民眾接種新冠疫苗，從周五（30日）起，所有紐約居民及僱員接種首劑疫苗後，皆會獲得100美元獎勵。民眾接種首劑疫苗後，可以選擇實體預付扣賬卡（debit card），或透過電郵接收電子卡獲得獎勵。白思豪表示，相信新措施將產生巨大影響。

人口逾800萬的紐約市，目前已經有59%人口最少接種1劑疫苗，若希望達至7成人口接種，即當局仍需為逾90萬人接種，由此推算，計劃開支約9,053萬美元（約7.06億港元）。

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當局的公布沒有提及之前已打疫苗者會否獲得獎賞，白思豪在記者會上被問及時，表示感謝這批人士付出，認為他們為家人及社區做了正確的事情，安全是得到的回報，變相證實已打針者不獲派錢。

做法惹民間相當大不滿，在社交媒體上遭廣泛批評，指此舉如同獎勵遲到者。紐約市為「谷針」，已推出多項措施，包括發放免費Shake Shack快餐及參加免費酒店住宿抽獎等。當局軟硬兼施，已下令全市公務員必須在在9月13日前接種疫苗。

責任編輯：李俊儀