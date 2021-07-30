【職場熱話】辦公室是開放式 無法偷偷睡覺 有什麼辦法偷懶？ 網民：問看更

在公司偷懶是常識，不偷懶簡直是對不起打工仔的身份。要如何在辦公室裏神不知鬼不覺地忙裏偷閒是一門學問，根據辦公室的座位和擺設也會衍生不同的問題。近日有網民於網上討論區發文詢問，上班如何可以偷偷地睡覺。

網民經歷：

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正所謂「聞道有先後，術業有專攻」，一說到上班睡覺這種話題，網民立馬叫樓主去問保安。很多保安都在光明正大的睡覺，這種偷懶方式他們最懂。亦有人裝成樓主的上司：「好心上班就不要偷懶！」

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網民又分享自己偷懶的經驗，「試過在廁所睡了一小時，結果腳麻了站不起來。」、「在公司的電腦房關門睡了一整天」等。他們更建議樓主不要只睡十分鐘，睡太少會很辛苦，又出奇招：「睡地上說自己不舒服，其實只是想打旽」

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責任編輯：張瑋婷