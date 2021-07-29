【東京奧運】前伊朗柔道選手奪銀 獎牌獻「世仇」以色列

代表蒙古出戰東京奧運柔道81公斤級決賽的伊朗裔選手莫拉爾，成功為蒙古獲得今屆首面銀牌。賽後，他公開表示把獎牌獻給曾經的「世仇」以色列選手。原來，莫拉爾早於三年前礙於政治原因，被逼逃離祖國伊朗，及後成為蒙古選手出戰奧運，更與以色列運動員變成朋友。

拒與某國選手對賽 非洲兩柔道選手寧棄權受罰 【下一頁】

代表蒙古出戰東京奧運柔道81公斤級的選手莫拉爾(Saeid Mollaei)，在周二（27日）決賽不敵日本選手永瀬貴規獲得銀牌。賽後，他把獎牌贈予以色列的選手友人穆基（Sagi Muki）。曾經身處兩個極為不同世界的兩人，如何會成為贈送奧運獎牌的朋友？

莫拉爾原為前伊朗柔道選手，曾於2018年世界柔道錦標賽贏得冠軍。但翌年前往東京衛冕時，伊朗政府卻要求莫拉爾主動在8強落敗，避免在決賽遇到以色列選手穆基。伊朗政府憂慮若莫拉爾在決賽中敗給以色列選手，等同伊朗在國際之間被以色列壓倒擊敗。但莫拉爾拒絕退賽，甚至成功擠身4強，並把事件曝光，導致國際柔道協會對伊朗實施4年禁賽令，直至2023年。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

涉違藥檢規定 20田徑選手被取消資格 【下一頁】

莫拉爾因憂慮安全威脅，其後離開伊朗並前往德國尋求庇護，輾轉成為蒙古公民，並在今屆奧運代表蒙古參賽，迎來該國今屆首面獎牌。莫拉爾得獎後公開感謝「世仇」以色列，把奧運銀牌獻給以色列，希望以色列人對這埸勝利感到高興。

2019年的世錦賽醜聞傳出後，莫拉爾與以色列選手Sagi Muki不但沒有交惡，甚至成為朋友，Muki更祝賀莫拉爾贏得銀牌，慶祝他能實現夢想。

責任編輯：郭麗明