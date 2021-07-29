▲ 【本港樓市】恒隆陳啟宗：樓市前景持中性態度 預期不會快速攀升

本港樓市在高位徘徊，恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗對樓市前景持中性態度，預期不會飛升，但也不擔心前景，過去20多年的樓市發展並不健康，主要是政府的不作為及無能力，而非沒有地賣，同時立法會的諸多掣肘也令供地措施無法通過。

陳啟宗稱，自《港區國安法》出台後，香港已有根本性改變，相信未來三至五十年將會有更多土地供應，樓價不會快速攀升，但供應增加也難推倒樓市，不少港人已置業，內地來港人口增長亦足以彌補本地人口流失，估計高檔住宅市場仍會非常好。

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他重申，「周街血」的低位時候會加大投資高檔住宅市場，而社會事件及疫情影響下，去年是入市良機，故成功出手買入壽臣山地皮發展高檔住宅。首席財務總監何孝昌透露，九龍灣淘大工業村重建項目將於未來數個月開始預售。

香港商場方面，恒隆上半年繼續對租戶提供租金寬免，導致收入跌12%。行政總裁盧韋柏稱，收入較去年下半年僅跌3%，跌幅亦較去年同期的9%為少，估計今年下半年度可微升。他指，恒隆已因應電子消費券計劃，推出每消費800元獲200元優惠券的計劃，希望刺激消費。

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