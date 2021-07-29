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【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置

科技 17:36 2021/07/29

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為美國代表隊設計制服的Ralph Lauren，就在他們的白色牛仔褸加入「冰凍技術」。

東京奧運進行得如火如荼，各國代表隊的運動員制服更是引來外界關注。向來常展示高科技服裝的美國今年也不例外，除了有由Nike開發的立體摺紙口罩外，其白色牛仔外套更是藏有小心思，設有自動調節溫度的冷卻裝置，助運動員降溫。

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綜合多個外媒報道指，美國代表隊成員今年所使用的口罩，與市面上的不同，由Nike特別研發。口罩靈感為傳統摺紙，立體設計可提升空氣流動量，而且可以重複清洗使用。據悉，Nike這款口罩，售價約60美元（約466港元）。

美國代表隊成員今年所使用的口罩，與市面上的不同，由Nike特別研發。

除了口罩外，為美國代表隊設計制服的Ralph Lauren，就在他們的白色牛仔褸加入「冰凍技術」，內置了冷卻裝置（Cooling Unit），該冷卻裝置由電池驅動，可自動調節溫度。Ralph Lauren兒子、公司董事會副主席David Lauren表示，這件冰凍牛仔褸名爲「RL Cooling Jacket」，冷卻技術可透過頸後的風扇裝置，根據佩戴者的溫度而自動調節，協助佩戴者降溫。

RL Cooling Jacket內置了冷卻裝置（Cooling Unit），由電池驅動，可自動調節溫度。

他又指，冷卻技術其實早已存在多年，現時將技術與服裝結合，令他們感到相當自豪。至於會否量產發售，David Lauren則未有透露，但就表示現時美國代表隊的運動員每人都可獲得一件。

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責任編輯：曾曉汶

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