▲ 【業績｜投行】瑞信次季盈利大跌近8成 Archegos事件累虧逾400億港元成最大輸家

瑞士信貸公布，次季盈利跌近8成至2.53億瑞士法郎（21.6億港元），遜預期，而家族辦公室Archegos 3月斬倉事件餘波未了。瑞信單季相關虧損達6.53億瑞士法郎（55.8億港元），連同首季業績已披露受Archegos 蝕44.3億瑞士法郎損失（約379億港元），令該行在事件中累計虧損逾430億港元，外電統計，瑞信為Archegos事件中損傷最重的投行。

若撇除Archegos相關損失，瑞信次季稅前盈利仍跌11%。

瑞信在次季業績同時發布165頁檢討報告，承認Archegos事件中的虧損，是瑞信投行業務－特別是優先服務（Prime Services）業務－具根本性錯誤而引發。

瑞信巨虧逾400億港元背後 據報去年僅從Archegos賺1.36億，可見【下一頁】

瑞信表示，向23名員工問責Archegos事件，當中9人被解僱，合共懲罰各人共7000萬美元。瑞信表示，檢討事件、人事和架構變動後，今年餘下時間將會展現新一頁。

不過，即使瑞信在Archegos毋須額外撥備，但公司在宣布破產的Greensill中，有100億美元投資，公司已啟動程序收回款額。

連環失利事件下，瑞信在財富管理業務錄得73億瑞士法郎（約624億港元）資金流走，當中42億瑞士法郎是亞洲相關業務。

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編輯：麥德銘