美國參院9萬億基建方案過關 兩黨達成協議

▲ 參議院周三以67票贊成及32票反對的票數，通過審議基建方案。

美國參議院一項總值1.2萬億美元（約9.36萬億港元）的基建方案拉鋸數月，兩黨參議員連日商議後初步達成協議，周三（28日）表決正式審議基建方案。

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參議院周三以67票贊成及32票反對的票數通過審議方案，全數48名民主黨人、17名共和黨人及2名無黨派議員均投下贊成票，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。

這項為期8年的方案總成本達1.2萬億美元，原計劃新增支出達5,790億美元（約4.5萬億港元）。但參院決定削減刺激大型私人投資的基礎設施銀行開支，新增支出下調至5,500億美元（約4.29萬億港元）。

方案通過撥款1,100億美元（約8,580億港元）改善公路橋樑；660億美元（約5,148億港元）改善客貨運輸鐵路；650億美元（約5,070億港元）改善寬頻基建；500億美元（約3,900億港元）改善食水；250億美元（約1,950億港元）改善機場；750億美元（約5,850億港元）改善電動車充電站。

有份投贊成票的俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman）表示，兩黨已就方案的主要議題取得共識，正準備推進至新一輪討論。

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據悉，參議院目前僅通過討論無實質條款的議案，具體議案内容仍有待兩黨磋商，如要達到最終表決仍存在很大障礙。

方案大量細節也經修改，例如上月方案提出撥款75億美元（約585億港元）發展電動巴士，而新版本將會分別各撥款25億美元（約195億港元）發展電動巴士、低排放巴士及渡輪。

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，形容參院兩黨就基建方案達成協議，是近一個世紀以來對美國基建和競爭力的最重要長期投資。他相信一旦落實方案，將可再次改變美國並推動所有人走向未來。

責任編輯：鄭錦玲