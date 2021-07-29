【異動股】科濟藥業急升兩成　將在9月中旬ESMO大會上公布研究進展

科濟藥業(02171)今日公布，將於2021年歐洲腫瘤內科學會大會以口頭報告形式呈列發佈CT041（一種靶向CLDN18.2自體CAR-T候選產品）研究者發起的試驗的進展，歐洲腫瘤內科學會大會為一個具影響力的歐洲腫瘤學平台，為來自世界各地的臨牀醫生、研究人員、患者倡議者、記者及醫療行業代表而設計。

該研究進展的摘要將於2021年9月18日公布，口頭報告呈列材料則於翌日（19日）（為2021年ESMO大會舉行時間）公布。

消息刺激科濟藥業股價急升，收市報28元，升21.7%。

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