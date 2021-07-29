【電子消費券】AlipayHK加推逾80款折扣優惠 將登陸外賣平台foodpanda

▲ 政府周日發放第一期2000元消費券，AlipayHK宣布加推逾80款折扣優惠。

政府將於周日發放第一期2000元消費券，螞蟻集團與長和 （00001） 合營的AlipayHK早前推出系列獎賞活動，今日（29日）宣布加推逾80款折扣優惠，優惠低至4折，包括SKECHERS特賣場滿1,000元享4折、百佳多款食品禮券高達34元優惠、屈臣氏門市滿300元即減30元、HKTVmall全單9折、lalamove20元call車優惠等。

領取有關商戶消費券後，將自動存入AlipayHK「首頁」右上角的「獎賞」內，AlipayHK消費券用戶只需於門店消費時到「獎賞」頁內選擇相關門店的商戶消費券，點擊啟用並向店員展示優惠碼，即可同時享用優惠及政府消費券付款。

AlipayHK消費券獎賞加碼至17億元 「超離地特別賞」包括麥當勞全年365個巨無霸餐【下一頁】

支付寶港澳台總經理李詠詩表示，政府推出消費券計劃既令市民直接受惠，更可確保消費券全數留在本地市場內流轉，以促進本地經濟復甦。AlipayHK和商戶「加碼」推出額外消費券優惠，為用戶帶來更多「著數」。未來AlipayHK將繼續以商戶「消費券」的合作模式，讓用戶享受更實惠的交易和更多元的消費優惠方式，從而刺激本地經濟、增加流動支付普及程度。

除此之外，AlipayHK與foodpanda達成合作協議，即將登陸foodpanda，屆時AlipayHK用戶將可於foodpanda使用政府消費券。

第一期政府消費券將於8月1日發放，屆時選擇以AlipayHK領取消費券的用戶有關款項將自動存入專屬消費券賬戶。於首頁進入消費券相關專頁，即能查閱政府消費券金額及使用情況，及其他相關商戶消費券詳情。用戶可自由選擇是否使用政府消費券購物，或暫時保留至第二期金額派發後一齊使用。

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編輯：陳健婷