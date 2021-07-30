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【職場熱話】女同事天天遲到竟沒收信 疑有人替她打卡 港男嘆：太守規矩是壞事

理財智慧 09:00 2021/07/30

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香港人每天勤奮地上班，希望能在上司心中獲得一個好印象，有助升職加薪。打工仔規規矩矩地工作，亦有些人會偷懶，想方設法去以最少的付出，獲得最大的成果。近日有網民於網上討論區發文詢問，上班太守規矩是否壞事。

網民經歷：

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很多網民覺得樓主太多事，直言讓他做好自己就算。「每個人的生活態度都不一樣，有些人喜歡守規矩，不守不安心。」他們又指以前在學校也不會守校規，出來社會為甚麼就變得乖巧就要被人說。

【網民熱話】網民嘆上車容易換樓難 指大學生工作數年可買樓 網民: 大學生工作十年薪金只有2萬多【下一頁

有人覺得太守規矩的人通常很呆，不懂得變通，又怕事，不會加人工又不會升職。於是他們就覺得樓主就是這種人，妒忌女同事的人緣好。樓主回應自己是在懷疑規矩的用處，因為遲到可以叫人打卡，根本沒意思。

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責任編輯：張瑋婷

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