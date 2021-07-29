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【大行點睇】互聯網醫療對社會有利 美銀證券維持看好行業

股樓投資 16:29 2021/07/29

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美銀證券發表報告，指近期教育股受到監管新規影響而股價下跌，令市場憂慮互聯網醫療股的監管風險。美銀認為監管機構不會大幅限制互聯網醫療企業，主要是由於行業對社會有正面作出，令公眾可以享受更便利及可負擔的醫療服務及醫療產品。同時互聯網醫療亦有助服務偏遠地區，令社會享有更公平的醫療服務，因此該行指「十四五」並沒有對互聯網醫療行業持負面態度。

美林又指，過去幾年政府對網上藥物銷售、網上診療及社保等持支持態度，相信未來將有更多正面政策，即使管制互聯網醫療有監管，但對行業長遠有利。美林預計，今年第二季網上藥物銷售按年升七成，其中阿里健康（00241）處方藥銷售增長1.7倍。該行對行業有信心，同時維持阿里健康、京東健康（06618）及平安好醫生（01833）「買入」評級，認為現時是買入的時機。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 醫療行業 買入 京東健康（06618） 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833）

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【異動股】科濟藥業急升兩成　將在9月中旬ESMO大會上公布研究進展

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