【加密貨幣】美國擬向加密貨幣徵稅 為基礎設施法案籌資280億美元

美國參議院兩黨在周三的基礎設施法案中提到，打算對加密貨幣投資者徵稅籌集280億美元，為價值5500億美元的運輸和電力系統投資中提供部分資金。

據《彭博》報道，該法案將對加密經紀人施加更多規則，如要向國稅局報告包括虛擬貨幣在內的數字資產交易；亦要求企業報告凡是超過1萬美元的加密交易。

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在當地時間7月28日進行的基礎設施法案中，加密貨幣措施是最後一分鐘加進來的內容。此前共和黨和民主黨人士，就該交易中包含的支出、及如何支付進行了數週的爭論。

報道亦提到，財政部在5月關於稅收執法提案的報告中表示，有必要對加密資產採取額外措施，超過1萬美元的現金交易，須向美國國家稅務局報告。

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美國國稅局執法官員表示，正日益成為騙稅者向聯邦政府隱瞞收入的領域之一。去年美國國家稅務局在個人納稅申報表格中，添加了關於加密貨幣的項目，以期提高對虛擬貨幣交易的了解程度。

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