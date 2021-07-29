【專家講樓】恒隆陳啟宗對港樓看法中性　料樓價不會升得太快

樓市交投暢旺，不少上車客、換樓客擔心遲買更貴，紛紛加快入市。作為本地老牌發展商，恒隆地產（00101）及恒隆集團（00010）董事長陳啟宗亦對近期樓市有一番見解，並在集團中期業績記者會指，毋須過於擔心本地住宅市場，但亦料樓價不會飛升，維持中性態度。

陳啟宗說，過去20年香港樓市不健康發展，並非政府不作為，而是受立法會掣肘，如不准填海、不准用郊野公園邊陲土地，強調主要責任是在於立法會而非政府官員。他相信，在國安法出台及選舉制度改變後，相信未來有更多土地供應，又強調前行政長官董建華推出「八萬五」政策時，已找到足夠土地，顯示香港並非土地不足。

陳啟宗認為，雖然土地供應將會增加，但未有誘因推倒市場，而且有大量內地人來港定居，足以彌補香港的人口流失，故認為住宅市場會穩定發展。他又指，集團看好豪宅市場，因為香港稅率低，受投資者歡迎，而且香港人富有，會繼續留意優越的高檔住宅地，若有合適，便參與競投。

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