  • 28°C
香港時間 : 2021729日 (四) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用

科技 16:43 2021/07/29

分享：

人工智能（Artificial Intelligence，AI）技術不斷進步，惟外國一名男子近日就利用人工智能，如電影般「復活」他已故的未婚妻。不過Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能研究團隊OpenAI一直警告，技術或可能被惡意使用。

據外媒報道，一位名為Joshua Barbeau的男子，透過使用人工智能技術創建聊天機械人軟件 「Project December」，重現與已故未婚妻交談的體驗。只需要在輸入未婚妻之前在社交網站的資訊及聊天記錄，並提供背景資料，AI聊天機械人便可準確模仿他的未婚妻，與他對話。

【科技狂人】馬斯克Boring Company　拉斯維加斯地下隧道下月通車

報道指出，Project December是由OpenAI所設計的人工智能模型GPT-3提供支援。而該軟件不但可模仿人類寫作，更可以生成新聞稿、論文、信件等內容。不過，OpenAI長期以來一直警告，此技術或可能被惡意使用，推動大規模錯誤資訊的傳播，例如寫出誤導性新聞、偽造內容、冒充他人等。恐怕該技術被廣泛使用後，會對社會造成極大負面影響。

【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊

【終止服務】3香港9月底停止2G服務　專注4G及5G發展

責任編輯：張凱琳

相關文章

【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
2021/07/28
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
今日
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
今日
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機
今日
【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

你可能感興趣

【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
20:00 2021/07/28
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
今日 14:08
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
今日 13:08
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
機械人 馬斯克 人工智能 軟件

下一篇文章

【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【Nokia新機】平價5G機！Nokia三防新機XR20登場
【Nokia新機】平價5G機！Nokia三防新機XR20登場