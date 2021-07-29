【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用

人工智能（Artificial Intelligence，AI）技術不斷進步，惟外國一名男子近日就利用人工智能，如電影般「復活」他已故的未婚妻。不過Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能研究團隊OpenAI一直警告，技術或可能被惡意使用。

據外媒報道，一位名為Joshua Barbeau的男子，透過使用人工智能技術創建聊天機械人軟件 「Project December」，重現與已故未婚妻交談的體驗。只需要在輸入未婚妻之前在社交網站的資訊及聊天記錄，並提供背景資料，AI聊天機械人便可準確模仿他的未婚妻，與他對話。

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報道指出，Project December是由OpenAI所設計的人工智能模型GPT-3提供支援。而該軟件不但可模仿人類寫作，更可以生成新聞稿、論文、信件等內容。不過，OpenAI長期以來一直警告，此技術或可能被惡意使用，推動大規模錯誤資訊的傳播，例如寫出誤導性新聞、偽造內容、冒充他人等。恐怕該技術被廣泛使用後，會對社會造成極大負面影響。

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責任編輯：張凱琳