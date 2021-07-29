【北水基金】名牌北水基金撐港股 指大跌市成吸納優質資產良機

▲ 官媒發文撐港股，指插水後估值巳回歸合理水平值得低撈。

中港股市今天（7月29日）顯著回升，主要受惠於內地官媒連日發文撐市，而A股在七翻身月勁翻波，一度陷高台插水爆小股災，但無阻公募基金逆市推出，內媒指，截至本周二（27日）的數據，本月共有逾百隻新產品密集推，募資2100億元（人民幣，下同），雖較6月吸金2838億元為少，但業界以A股波幅巨大下，基金仍能吸資逾兩千億元，凸顯投資者不惜富貴險中求、博抄底入市。

此外，中央連番出口術維穩救市，官媒也走訪多名公募產品的名牌基金經理，普遍以港股的估值較A股低，因而力挺港股，尤其睇好成長股，料將迎來長期配置的黃金機遇，皆因估值壓力驟減，乃低吸新經濟股的良機。

北水基金睇好港股【下一頁】

招商基金認為，港股明顯消化高估值後急回，料後市維持震盪格局，估值壓力驟降，成長股迎來長期配置良機。景順長城的基金經理周寒穎表示，港股仍有不少優質個股，拉長來看，港股的艱難時刻往往是吸納優質資產的最佳機會，互聯網等新經濟板塊已具備一定的投資性價比。鵬華基金國際業務部總經理尤柏年指出，港股作為連接境內外資本的橋樑，港股市場既有規範成熟的機制，又有多元化的投資者結構、專業化機構大戶佔比較多，隨着中概股二次上市，更多優質新經濟lPO回歸，有望成為全球大型機構戶的主流配置市場。

南方基金的操盤手黄亮指出，港股是新經濟企業上市的重要陣地，在海外市場中，港股相較美股的優勢愈發明顯，過去兩年，得益於港交所（00388）改革，眾多創新藥業、新消費及網股登陸，已形成明顯板塊的聚集效應，且吸引更多優質股赴港掛牌，為市場注入新活力。據Wind統計，可投資港股的基金約2700隻，其中約有180隻為純港股產品，截至上半年，當中有25隻倉位高達九成，個別更在上季加碼港股，如基金一哥天弘港股通精選，在港股比重由首季的85%，加倉至次季的92%。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【北水基金】北水罕現爆款基金 一日吸資185億元

【北水基金】北水基金低撈抱團股 迎科網股王七翻身

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪