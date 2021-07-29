保安員上班時睡覺 樓主陷兩難局面 網民:一分錢一分貨

在香港，不論大大小小的屋苑或者工商業樓宇都會聘請保安員，用來保障員工或住客的安全。有網民在網上發文，指自己屋苑的夜班保安員在值班的時候經常睡覺。每當樓主晚上12時後回去，總會發現他正在睡覺，即使大力打開閘門，仍不會睡醒。樓主正面對一個兩難局面，在想是否應該向管理公司投訴。樓主一方面認為認為保安員的失職，可能會令陌生人進入大樓；又認為保安員是受薪，應該有責任去做好自己的工作。另一方面，樓主擔心投訴的話，會令保安員失去工作。

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貼文一出後，網民反應各異，對於是否需要投訴保安員，網民都有自己的看法。有人認為需要投訴，因為這是作為保安員的責任，指：「一定需要向管理公司反映，如果他是持牌保安員的話，而在上班時睡覺，是一個失職的行為，可能會因此吊銷執照」、「樓主每月交的管理費是用來支付保安員的薪金，他也是一個受薪的員工，就有他工作的責任」有網民更分享原來保安員在上班期間睡覺，是有刑事責任「在多年前，有某大廈遭賊人闖入打劫，有兩個保安員被發現在上班時間睡覺，被判監14天」

有網民則認為不需要投訴，建議樓主提醒員工即可，指「樓主可以考慮先提醒下保安員，情況不變的話，才向管理公司投訴」、「一分錢一分貨，始終保安員年齡偏大，薪金不高，工作也比較苦悶，樓主不能要求太多」有網民居然反建議樓主做好自己本份「其實每間管理公司也有閉路電視去監督員工的表現，所以投訴也無用。自己鎖好門窗更好」

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責任編輯：陳佳恩