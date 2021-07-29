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【下半年部署】大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股

股樓投資 16:49 2021/07/29

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港股經過連日下挫後，藉內地當局有意安撫市場情緒消息刺激而出現報復式反彈。隨著大市暫穩，入場吸納一些近期出現調整的實力股甚值博。較早前，大摩更新中港焦點股名單，名單共覆蓋15隻中港上市股份，當中7隻為港股。相對上輪，焦點股名單今次剔出濠賭股永利澳門(01128)，和航運股中遠海控(01919)。

【滙豐控股5】滙豐下周公布中期業績 大行績前評級及目標價一覽  詳情請看【下一頁

大摩新一輪中港焦點股名單港股一覽：

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至於入圍名單的A股，則包括帝爾激光(深：300776)、分眾傳媒(深：002027)、海爾智家A股 (滬：600690)、興業銀行 (滬：601166)、恒瑞醫藥 (滬：600276)、金發科技 (滬：600143)、國電南瑞 (滬：600406)及璞泰來 (滬：603659)。

【電子消費券】首筆消費券下月初派發 15隻高息受惠股最少派4厘息   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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