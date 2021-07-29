【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

▲ 已於首輪登記電子消費券的市民，屆時可以留意個人電子錢包帳戶。（Tap & Go Facebook圖片）

第一期電子消費券將於8月1日發放，Alipay及Tap & Go亦已向用戶發送通知。已於首輪登記電子消費券的市民，屆時可以留意個人電子錢包帳戶，查閱政府消費券金額及使用情況。

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Tap & Go今日向用戶發出通知，只要立即更新「拍住賞」app後，便會找到登記消費券計劃帳戶內的虛擬Mastercard®️卡及虛擬銀聯卡，由8月1日開始便可使用消費券。而用戶必須把虛擬卡加到Apple Wallet、Google Pay或雲閃付app，才可於接受非接觸式或二維碼支付的實體店付款。在8月1日前完成加卡程序，可享指定Edan海報一張及csl/1O1O 5G 100GB本地流動數據。【優惠詳情】

▲ 用戶必須把虛擬卡加到Apple Wallet、Google Pay或雲閃付app。（讀者提供圖片）

AlipayHK將登陸foodpanda

而首批以AlipayHK登記領取之用戶，屆時只需打開應用程式即可查閱消費券到賬情況。於首頁進入消費券相關專頁，即能查閱政府消費券金額及使用情況，及其他相關商戶消費券詳情。用戶可自由選擇是否使用政府消費券購物，或暫時保留至第二期金額派發後一齊使用。

▲ Alipay用戶於首頁進入消費券相關專頁，即能查閱政府消費券金額及使用情況。（Alipay提供圖片）

AlipayHK今日亦宣佈即將登陸foodpanda。另外亦與商戶為用戶額外推出超過80款折扣優惠，低至4折，包括百佳多款食品禮券高達34元優惠、屈臣氏門市30元優惠、HKTVmall全單9折等。

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責任編輯：葉泳珊