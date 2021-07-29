  • 28°C
香港時間 : 2021729日 (四) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

商業 16:20 2021/07/29

分享：

已於首輪登記電子消費券的市民，屆時可以留意個人電子錢包帳戶。（Tap & Go Facebook圖片）

第一期電子消費券將於8月1日發放，Alipay及Tap & Go亦已向用戶發送通知。已於首輪登記電子消費券的市民，屆時可以留意個人電子錢包帳戶，查閱政府消費券金額及使用情況。

【疫市開店】ABC Bakery開業半年日銷500個英式鬆餅　8月1日上水開新店　新張期間麵包蛋糕8折優惠（多圖）

Tap & Go今日向用戶發出通知，只要立即更新「拍住賞」app後，便會找到登記消費券計劃帳戶內的虛擬Mastercard®️卡及虛擬銀聯卡，由8月1日開始便可使用消費券。而用戶必須把虛擬卡加到Apple Wallet、Google Pay或雲閃付app，才可於接受非接觸式或二維碼支付的實體店付款。在8月1日前完成加卡程序，可享指定Edan海報一張及csl/1O1O 5G 100GB本地流動數據。【優惠詳情】

用戶必須把虛擬卡加到Apple Wallet、Google Pay或雲閃付app。（讀者提供圖片）

AlipayHK將登陸foodpanda

而首批以AlipayHK登記領取之用戶，屆時只需打開應用程式即可查閱消費券到賬情況。於首頁進入消費券相關專頁，即能查閱政府消費券金額及使用情況，及其他相關商戶消費券詳情。用戶可自由選擇是否使用政府消費券購物，或暫時保留至第二期金額派發後一齊使用。

Alipay用戶於首頁進入消費券相關專頁，即能查閱政府消費券金額及使用情況。（Alipay提供圖片）

AlipayHK今日亦宣佈即將登陸foodpanda。另外亦與商戶為用戶額外推出超過80款折扣優惠，低至4折，包括百佳多款食品禮券高達34元優惠、屈臣氏門市30元優惠、HKTVmall全單9折等。

【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行

【航空自救】 聯航經濟艙也享頭等艙特權　飛行前可預訂食物

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前　必須接種疫苗
今日
【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前　必須接種疫苗
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
今日
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
今日
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
【疫市開店】ABC Bakery開業半年日銷500個英式鬆餅　8月1日上水開新店　新張期間麵包蛋糕8折優惠（多圖）
今日
【疫市開店】ABC Bakery開業半年日銷500個英式鬆餅　8月1日上水開新店　新張期間麵包蛋糕8折優惠（多圖）

你可能感興趣

【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前　必須接種疫苗
今日 14:54
【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前　必須接種疫苗
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
今日 12:49
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
今日 14:35
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
電子支付 支付寶 雲閃付 百佳 電子消費券 屈臣氏 QR Code Apple HKTV foodpanda

下一篇文章

【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行
【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）