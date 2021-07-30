【樓市熱話】租客提早完約要求收回按金 原來業主做少一個動作 網民直呼：輸了！

租單位出去除了怕遇到租霸，還怕租戶提早完約要求還按金。不少業主會企硬不退按金，但遇上有複雜情況又應該怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指自己遇上了放租奇事。

網民經歷：

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不少人看到樓主沒有打釐印就直言已輸，因為打釐印其實對業主租客雙方都有保障，當租約打完釐印，就是具法律效力的文件。如日後遇有租務糾紛，租約就能夠作為證據。一份未蓋印花的租約不得在民事訴訟程序中收取為證據，亦不得被任何公職人員或法人團體予以存檔或憑以行事。所以現在樓主是無法從法律途徑來不給按金。

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網民為樓主抱打不平，指交收好就踢他走，甚麼都不退！而且租約不打釐印是雙面刃，樓主不能告租客，租客也無法告樓主。「按金袋袋平安，搵過下一個租客啦！」

有人建議樓主找回當初負責的經紀，後來他回應指自己是上網放租，沒有找中介。網民直言：「上網放租仲唔打印，你都幾勇！」

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責任編輯：張瑋婷