  • 28°C
香港時間 : 2021730日 (五) 07:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】租客提早完約要求收回按金 原來業主做少一個動作 網民直呼：輸了！

理財智慧 07:00 2021/07/30

分享：

租單位出去除了怕遇到租霸，還怕租戶提早完約要求還按金。不少業主會企硬不退按金，但遇上有複雜情況又應該怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指自己遇上了放租奇事。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

不少人看到樓主沒有打釐印就直言已輸，因為打釐印其實對業主租客雙方都有保障，當租約打完釐印，就是具法律效力的文件。如日後遇有租務糾紛，租約就能夠作為證據。一份未蓋印花的租約不得在民事訴訟程序中收取為證據，亦不得被任何公職人員或法人團體予以存檔或憑以行事。所以現在樓主是無法從法律途徑來不給按金。

【轉工抉擇】16K小公司六天工作 VS 19K大公司福利多 網民：5分鐘上班路程已足夠理由【下一頁

網民為樓主抱打不平，指交收好就踢他走，甚麼都不退！而且租約不打釐印是雙面刃，樓主不能告租客，租客也無法告樓主。「按金袋袋平安，搵過下一個租客啦！」

有人建議樓主找回當初負責的經紀，後來他回應指自己是上網放租，沒有找中介。網民直言：「上網放租仲唔打印，你都幾勇！」

【孫子市法】中央派出定心丸 港股調整浪已完?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 網上討論區 民事訴訟

下一篇文章

【5000元消費券】消費券第一期最快8月1日派出 商場優惠一文看清
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元