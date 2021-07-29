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PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」

理財智慧 17:18 2021/07/29

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HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe公布，由8月1日起使用滙豐信用卡，為PayMe增值之上限可由現時的1,000元增至每月3,000元，每次增值指定金額，可享「獎賞錢」作回贈。

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滙豐最新周三（7月28日）宣佈，由8月1起，增值PayMe同時可賺取「獎賞錢」，用戶使用滙豐信用卡增值，每增值250港元，可獲1元「獎賞錢」回贈。如用戶以滙豐信用卡儲足3,000元，則可獲12元「獎賞錢」。不過，其所使用的信用卡作增值亦設有限制，除了使用滙豐信用卡為PayMe增值至3,000元外，其他信用卡的增值上限則維持港幣1,000元。另一方面，如連結至銀行戶口方式增值，PayMe每月增值上限繼續維持5萬元，用戶也可在PayMe的程式內更改增值方式。

事實上，PayMe不時也會更改有關增值措施，最近一次為卡去年9月時，公司曾宣部於10月1日（2020年）起，信用卡每月的增值上限將由2,000元降至1,000元。

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責任編輯：黎淑雯

DJ 財務自由 港元 信用卡 PayMe 滙豐控股（00005） 銀行

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