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【啱哂大頭蝦】九巴推全港首個巴士微保險計劃  坐巴士唔見手提電話銀包都有得賠

理財智慧 15:52 2021/07/29

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很多香港人都有買保險，但買入的多以醫療、人壽、家居或汽車保險為主。最近九巴宣布由7月28日（周三）起，為持有有效「九巴月票」的乘客，贈送全港首個巴士乘客微保險「BUS RYDE」保費，讓九巴月票乘客在乘搭任何路線時，均享有額外個人財物及意外醫療保障。

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價，詳見【下一頁

九巴與本地初創保險科技公司 YAS 微保險，以及香港忠意保險合作，向年齡介乎18至70歲，並持有香港身份證及有效「九巴月票」的乘客，提供全港首個巴士乘客微保險「BUS RYDE」保障。「BUS RYDE」提供個人財物合共最多2,000 元，包括手提電話、耳機、銀包等，及最高5,000元的意外醫療保障。九巴期望透過「BUS RYDE」保障，減低乘客遺失個人財物引致的損失。

【轉行抉擇】30歲中五學歷 想轉行做保健員或裝修 網民鼓勵：轉咗有希望，詳見【下一頁


「BUS RYDE」微保險由YAS微保險及忠意保險推出，九巴月票合資格乘客只要在 YAS 微保險 APP 或九巴 App1933 的「BUS RYDE」推廣頁面，以載有「九巴月票」的八達通卡或八達通產品號碼成功登記，即可無間斷自動受保。完成首次登記後，乘客每次延長「九巴月票」，「BUS RYDE」保障亦會自動延續。

九巴月票乘客如何登記YAS微保險? 只需三步即完成：

 

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記者：陳詠妍

銀包 汽車 香港身份證 九巴 巴士 耳機

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