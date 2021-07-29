【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一

根據調查機構IDC最新發表的報告顯示，內地今年第二季智能手機出貨量按年跌10%至7,900萬台，主要由於需求較弱加上缺乏具吸引力的旗艦機款，不過今年上半年內地整體市場出貨量達1.7億台，按年增長7.1%，因去年同期受疫情影響比較基數相對低。按品牌劃分，前五大廠商分別是vivo、oppo、小米（01810）、蘋果（Apple，美﹕AAPL）和榮耀，而華為在中國市場的排名7年多來首次跌出前五。

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值得注意的是，小米出貨量爲,1260萬台，雖然排名第三位，但出貨量按年大增47%，增速為前五大中最快，市場份額由上季度的15%上升至17%。

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記者：郭秀慧