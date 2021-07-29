【香港經濟】香港明天公布次季GDP 專家料升4.9%至7.8%

▲ 港府於本周五公布第2季GDP預估，市料在低基數效應下增長加快。

明天（7月30日）政府將公布本港第2季生產總值預估數據，市場對上季的GDP預測呈大分歧，綜合一眾專家的估計，最保守是花旗，料按年只錄得4.9%升幅，反觀大新（02356）及法國外貿銀行最進取，齊料次季GDP急彈8.9%，下半年才見頂回落。至於對今年全年GDP的預測，以大新高級經濟師溫嘉煒最樂觀，料升7.4%。展望明年全年的GDP，則以花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧最看好，料升4.5%。

專家對香港GDP最新預測，可按下圖了解

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此外，東亞銀行（00023）經濟師林艷虹回應本報查詢表示，由於香港疫情在第2季持續改善，社交距離措施亦逐步放寬，加上出口造好，預期香港經濟於第2季按年增長7%。展望下半年，相信在疫情緩和下，經濟動力會維持，支持經濟逐漸復甦。然而，礙於比較基數不同，下半年的增幅會較上半年低，故此全年經濟預測為增長5.8%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪