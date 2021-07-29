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【大灣區就業】粵港澳大灣區青年創新創業中心請人！ 月薪1.8萬元 有雙糧仲有旅遊獎賞

理財智慧 16:50 2021/07/29

分享：

粵港澳大灣區青年創新創業中心的政策研究部，近日招聘職員，若是對兩地政策研究有所涉獵，不妨考慮該空缺。此工作待遇不錯，月薪1.8萬元，除了有雙糧、 年終獎金等基本福利外，更設有旅遊獎賞。職位的工作期18個月，不過亦有晉升機會。

由於該職位為這是大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校、在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民，均可申請。

要求資歷：

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職責：

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申請須知：

求職者可電郵(hkyiea2019@163.com)履歷表給粵港澳大灣區青年創新創業中心有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與王凯先生聯絡。

【就業市場】僱員再培訓局再推「實習生計劃」  年青人及「後50」均可參與短期實習 【下一頁

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撰文 : 陳楚琨

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