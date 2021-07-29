【ET講股通】梁耀康︰中證監出口術開逃生門 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股大幅反彈，恒指全日升841點，收報26315點，主板總成交2,541億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，升市主要受惠中證監約見投行高層安撫市場的消息，市場對監管的憂慮降溫，隔晚美國中概股亦大幅反彈。

市場氣氛180度轉變，恒生科指大升515點，收報6958點。騰訊 （00700） 升10%至492元，美團 （03690） 升9.5%至228.4元。此外，聯儲局維持寬鬆政策不變，亦利好市場氣氛。

監管風險未消 整固後或再偏軟

不過，內地官方未有煞停監管的口風，而儲局亦提及逐步收水的可能性，投資者實未宜掉以輕心。目前來看，料為超賣後的短期反彈，整固後或再偏軟，短期內監管風暴對各行各業的壓力仍在，即使恒指有力反彈至27000點，再上望空間恐亦有限。

若想短炒一轉，強者恒強，宜吼汽車、電池及體育用品股，如長城汽車 （02333） 、吉利 （00175） 、贛鋒鋰業 （01772） 等，惟要嚴守止蝕，失守今日低位宜走貨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰贛鋒鋰業、華潤置地、明源雲、中遠海控、金山軟件、藥明生物、阿里健康、滙豐、思摩爾︰立即觀看】

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。