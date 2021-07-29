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【大行點睇】 花旗看淡第三季股中港股市表現 推薦8大防守股

股樓投資 19:19 2021/07/29

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花旗發表研究報告指，恒指2022年的預測市盈率為10.9倍，市帳率1.1倍，並不昂貴。該行看好能受惠於高通脹，疫後復甦及清潔能源使用者，故予原材料、能源、交通運輸、遊戲、保險及清潔能源「增持」評級。

【中概股】傳軟銀擬出售三分之一Uber持股　以抵銷投資滴滴出行損失  詳情請看[下一頁]

近日，內地收緊對互聯網及教育行業的規管，花旗認為有關行業面對的監管風險高，美國上市不明朗因素大，故持審慎態度。因未來的大數據使用仍有高不確定性，故建議對科技股有興趣的投資者，選擇硬件股多於軟件股。另外該行又看好8隻防守股。

8隻防守股目標價一覽：

    點擊圖片放大
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    +7

該行又指，券商已調高能源股的盈利預測，料科技股的盈利下調將持續，加上本土消費放慢或令消費股受壓，內房及建築行業盈利亦有機會倒退，因此預期第三季內中港股市上升空間有限，並認為第四季至明年首季將有較好表現。

【藍籌業績】恒隆地產中期業績虧轉盈 增派中期息至18仙  詳情請看[下一頁]

同場加映：【iM Cafe】恒指跌兩千彈返兩百 港股高台跳水咪亂郁

 

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撰文 : 趙家盈

花旗銀行 港股 恒生指數 硬件 運輸 大數據 美國 興趣 通脹 行業

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