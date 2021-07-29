【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞

▲ ELEMENTS圓方將於8月1至15日推出全新「夏日驚喜賞」，讓顧客尊享高達105%獎賞。（圓方提供圖片）

第一期電子消費券最快將於8月1日發放，ELEMENTS圓方除了推出「盛夏消費賞」外，更於8月1至15日推出全新「夏日驚喜賞」，讓顧客尊享高達105%獎賞。

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顧客於場內以電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及$1,000商戶禮券；另消費滿$28,000更可享總值$8,000獎賞，包括合共$2,200 ELEMENTS圓方指定類別現金券及$5,800商戶禮券。

此外，8月1至7日於ELEMENTS圓方指定美容及護理商戶即日單一消費滿$2,000，更可額外獲得$100 ELEMENTS圓方帶指定消費美容及護理電子禮券，尊享高達105%獎賞；另由8月8至15日於ELEMENTS圓方指定時尚服飾商戶即日單一消費滿$2,000，亦可額外獲得$100 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券，尊享高達105%獎賞。



為迎接奧運狂熱，演薈廣場內的食肆更會推出歡樂時段餐飲優惠，包括於Joia惠顧指定飲品可享買一送一優惠；於District 8、Pivo Czech Bar、Stormies惠顧指定飲品可享7折優惠；於IZA Izakaya、McSorley’s Brewhouse & Grill、TANGO Argentinian Steak House及魚塘鴨子可以優惠價惠顧指定飲品。



ELEMENTS圓方「夏日驚喜賞」

推廣日期： 由8月1日至8月15日

禮品換領處： 火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)、金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

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責任編輯：朱悅瀅

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