  • 28°C
香港時間 : 2021729日 (四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】諾基亞上季多賺61%勝預期、盤前升7%　預期5G市場競爭保持激烈

股市 16:10 2021/07/29

分享：

諾基亞第二季經營溢利增長61%勝預期　預期5G市場競爭保持激烈

諾基亞（Nokia，美：NOK）公布第二季度業績，季內諾基亞淨收入達53.13億歐元，按年增長4%；經調整經營溢利為6.82億歐元，按年增長61%，勝預期。諾基亞於美股盤前大升7%，暫報6.23美元。

諾基亞表示，不少競爭對手尋求在5G發展的早期階段搶佔市場份額，因此預期今年移動網絡市場的競爭仍然激烈，公司將加速產品佈局，以降低成本保持競爭力。

諾基亞總裁兼首席執行官Pekka Lundmark表示，諾基亞在第二季度仍然維持第一季度的強勁態勢，當中在網絡基礎設施方面，業務仍然保持雙位數的增長，而有一系列的產品亦將在下半年推出，亦進一步加強其產品多元化。而在移動網絡方面，諾基亞亦推出新型基帶AirScale，以及新的無線電產品，再加上其在雲網服務中亦取得良好進展，因此決定上調今年的全年展望。

諾基亞上調今年全年的業績預測，當中淨收入上調11億歐元，預測介乎217億至227億歐元；經調整的經營溢利率亦由原本的7%至10%，上調至10%至12%。

相關文章：

阿拉斯加8.2級地震當局發海嘯警報　美股期道變動不大、油價上升

【美股業績】波音第2季扭虧為盈　盤前漲逾5%

【美股業績】麥當勞次季業績勝預期　BTS套餐熱賣帶動銷售額增長

記者：梁安琪

美股 業績公布 Nokia 諾基亞（Nokia，美：NOK）

上一篇文章

【北水基金】名牌北水基金撐港股 指大跌市成吸納優質資產良機

下一篇文章

【香港經濟】香港明天公布次季GDP 專家料升4.9%至7.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒指期結日升841點科指升8%　中證監據報穩市騰訊升一成、美團升9%（不斷更新）
【港股市況】恒指期結日升841點科指升8%　中證監據報穩市騰訊升一成、美團升9%（不斷更新）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業