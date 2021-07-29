【美股業績】諾基亞上季多賺61%勝預期、盤前升7%　預期5G市場競爭保持激烈

▲ 諾基亞第二季經營溢利增長61%勝預期 預期5G市場競爭保持激烈

諾基亞（Nokia，美：NOK）公布第二季度業績，季內諾基亞淨收入達53.13億歐元，按年增長4%；經調整經營溢利為6.82億歐元，按年增長61%，勝預期。諾基亞於美股盤前大升7%，暫報6.23美元。

諾基亞表示，不少競爭對手尋求在5G發展的早期階段搶佔市場份額，因此預期今年移動網絡市場的競爭仍然激烈，公司將加速產品佈局，以降低成本保持競爭力。

諾基亞總裁兼首席執行官Pekka Lundmark表示，諾基亞在第二季度仍然維持第一季度的強勁態勢，當中在網絡基礎設施方面，業務仍然保持雙位數的增長，而有一系列的產品亦將在下半年推出，亦進一步加強其產品多元化。而在移動網絡方面，諾基亞亦推出新型基帶AirScale，以及新的無線電產品，再加上其在雲網服務中亦取得良好進展，因此決定上調今年的全年展望。

諾基亞上調今年全年的業績預測，當中淨收入上調11億歐元，預測介乎217億至227億歐元；經調整的經營溢利率亦由原本的7%至10%，上調至10%至12%。

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記者：梁安琪