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【樓市熱話】樓上漏煤氣 管理處要求借用平台作維修 業主上網求助 網民：可免則免

理財智慧 09:00 2021/07/30

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香港高樓林立，卻沒有很多空間讓市民居住，自然地每個人都想住大單位，有多大就有多大。他們能很自豪地說，全屋包括外面的平台都是屬於他們的。近日有網民於網上討論區發文，指管理處要求用他的平台做檢查。
網民經歷：

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帖文一出，網民雖然覺得樓主不借出平台不是甚麼大問題，但他們直言：「現在說的是漏煤氣！」、「爆炸火燭一鑊熟，你想吧」、「你不借，別人發生危險，你也跑不了！」。而且大廈公契很多都會列明，管理公司給了通知時間，他們就有權借用私人地方。

【轉行抉擇】30歲中五學歷 想轉行做保健員或裝修 網民鼓勵：轉咗有希望【下一頁

另外，有人指就算樓主不借，他在上面搭棚，平台一樣無法用。不過樓主就回應，其實要借的話不止是借平台，師傅還需要拿着工具在他家出出入入，他自己還要在家等。他直言：「你們說我自私也沒辦法，這種時勢，家裏還有嬰兒，真的想避免有陌生人出入。」

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責任編輯：張瑋婷

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