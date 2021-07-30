【樓市熱話】樓上漏煤氣 管理處要求借用平台作維修 業主上網求助 網民：可免則免

香港高樓林立，卻沒有很多空間讓市民居住，自然地每個人都想住大單位，有多大就有多大。他們能很自豪地說，全屋包括外面的平台都是屬於他們的。近日有網民於網上討論區發文，指管理處要求用他的平台做檢查。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

帖文一出，網民雖然覺得樓主不借出平台不是甚麼大問題，但他們直言：「現在說的是漏煤氣！」、「爆炸火燭一鑊熟，你想吧」、「你不借，別人發生危險，你也跑不了！」。而且大廈公契很多都會列明，管理公司給了通知時間，他們就有權借用私人地方。

【轉行抉擇】30歲中五學歷 想轉行做保健員或裝修 網民鼓勵：轉咗有希望【下一頁】

另外，有人指就算樓主不借，他在上面搭棚，平台一樣無法用。不過樓主就回應，其實要借的話不止是借平台，師傅還需要拿着工具在他家出出入入，他自己還要在家等。他直言：「你們說我自私也沒辦法，這種時勢，家裏還有嬰兒，真的想避免有陌生人出入。」

【孫子市法】中央派出定心丸 港股調整浪已完?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷