【東京奧運】嘲笑南韓球手眼睛細 希臘旁述涉歧視被炒

東京奧運的乒乓球男單賽事即將去到最後階段,但在前期賽事中發生一件歧視事件。希臘有電視台旁述在轉播比賽時,公然歧視南韓球手眼睛細小,說出極不尊重的說話。電視台同日宣布,已解僱涉及歧視的旁述。

周二(27日)舉行的乒乓球男單第三圈賽事上,由南韓球手鄭榮植迎戰希臘球手伊奧尼斯(Panagiotis Gionis),希臘ERT電視台亦有轉播比賽。最終鄭榮植擊敗伊奧尼斯,晉級下一圈。

賽後旁述卡爾米里斯(Dimosthenis Karmiris)被問及,有關南韓球員球技的看法時,突然一邊笑著,一邊爆出歧視言論,

「南韓球員雙眼如此細,真不明白他們如何看清乒乓球。」

(Their eyes are narrow so I can’t understand how they can see the ball moving back and forth.)