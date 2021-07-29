【東京奧運】嘲笑南韓球手眼睛細 希臘旁述涉歧視被炒

東京奧運的乒乓球男單賽事即將去到最後階段，但在前期賽事中發生一件歧視事件。希臘有電視台旁述在轉播比賽時，公然歧視南韓球手眼睛細小，說出極不尊重的說話。電視台同日宣布，已解僱涉及歧視的旁述。

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周二（27日）舉行的乒乓球男單第三圈賽事上，由南韓球手鄭榮植迎戰希臘球手伊奧尼斯（Panagiotis Gionis），希臘ERT電視台亦有轉播比賽。最終鄭榮植擊敗伊奧尼斯，晉級下一圈。

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賽後旁述卡爾米里斯（Dimosthenis Karmiris）被問及，有關南韓球員球技的看法時，突然一邊笑著，一邊爆出歧視言論，

「南韓球員雙眼如此細，真不明白他們如何看清乒乓球。」

（Their eyes are narrow so I can’t understand how they can see the ball moving back and forth.）

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ERT電視台同日稍後時間宣布，已經解僱卡爾米里斯，並在聲明中表明，公共電視台中不容忍有歧視言論。

鄭榮植擊敗伊奧尼斯後，再於16強擊敗3奪奧運乒乓球團體賽獎牌的德國名將波爾（Timo Boll）。在周三（28日）8強時，鄭榮植遇上中國國家隊的樊振冬，慘遭橫掃0比4出局，與男單獎牌無緣。

責任編輯：吳漢培