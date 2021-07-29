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【大行點睇】中金指小鵬汽車擁廣闊成長空間　首予其「跑贏行業」評級

股樓投資 16:03 2021/07/29

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中金發表研究報告，首予小鵬汽車(09868)「跑贏行業」評級，目標價180元，相當於預測2022年市銷率7.5倍。報告稱，今年以來內地新能源車滲透率快速上升，屢創新高。報告料2025年內地新能源車滲透率達25%，銷量逾700萬輛以上，較2020年上升5倍。小鵬汽車憑自動駕駛、數據及硬件技術，在本輪智能電動化浪潮佔先機。中金料小鵬汽車充分受益於行業變革，擁廣闊成長空間。

報告稱，現時公司銷售P7及G3兩款智能電動車，擬末季及明年推兩款新車，實現A級到B級，轎車到SUV的完整產品線。公司自主研發XPilot自動駕駛系統，基於大量本地數據，XPilot提供更適合內地道路的智能駕駛體驗。中金仍然料小鵬汽車今明兩年每股虧損2.43元及1.94元人民幣。

 

大行對小鵬汽車評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

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