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歐化寶床褥家品專門店進駐始創中心    【開幕5重獨家優惠】

都會情報 15:00 2021/07/29

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好消息！歐化寶床褥家品專門店於旺角始創中心隆重開幕，店舖以全新概念登場，裝潢簡約時尚，希望為大家帶來耳目一新的感覺，並提供舒適休閒的環境，讓客戶可以無拘無束地去體驗歐化寶不同系列貨品。

歐化寶今年來了一個大變身，除了有新店開幕，更邀請了影星陳家樂及歌手李靖筠拍攝全新一輯廣告，品牌商標亦更新了面貌，希望以全新形象推動品牌一直以來「以健康為本」的宗旨，宣揚健康睡眠及優質生活。

歐化寶始創中心店新張期內，由即日起至2021年8月8日，客戶可尊享5重獨家優惠，請即親臨盡享多重禮遇，締造舒適睡眠空間！

開幕5重獨家優惠*
優惠1) 指定床褥低至5折

銀離抗菌床褥 2'6" x 6'
優惠價：$2,485 (原價：$4,970)
(尚有其他款式及不同尺寸)

優惠2) 購物滿指定金額送高達$250超市禮劵

優惠3) 舒適健枕頭 $238一個；$398兩個 (原價：$548)

優惠4) 購買指定床褥送床墊一張 

優惠5) 凡Like歐化寶facebook page並購物滿$500即額外減$50

https://www.facebook.com/ulfenbo

*5重優惠條款細則：
不可與其他優惠或現金劵同時使用。優惠期有限，贈品送完即止。優惠受條款約束，詳情請向店員查詢。

歐化寶床褥家品專門店 :
旺角彌敦道750-758號始創中心3樓307-310號舖
查詢：2732 2737
www.ulfenbo.com.hk 

（資料由客戶提供）

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