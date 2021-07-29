【東京奧運】19歲橋本大輝摘金 日最年輕體操全能冠軍

▲ 日本19歲體操選手橋本大輝成功於東京奧運男子個人全能賽摘金。

東京奧運體操男子個人全能賽事中，日本19歲小將橋本大輝成功摘得金牌，成為日本最年輕的奧運體操全能冠軍。橋本大輝今次奪冠，也為日本在體操項目摘下第100面獎牌，別具意義。

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橋本大輝首度參加奧運就以預賽第一名的成績，成功打入周三（28日）舉行的體操男子個人全能賽決賽，表現令人讚嘆。

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橋本大輝在首項自由體操成功挑戰G級難度的開場動作。他在選拔賽時曾於鞍馬出現失誤落馬，今次則一雪前恥，使出托馬斯全旋動作穩奪15.166的高分，為摘金奠定基礎。

只可惜橋本大輝在吊環項目失利，跳馬時更有出界失誤，總分一度落後中國的肖若騰等選手。但橋本大輝成功挑戰雙槓項目的F級難度動作，更取得高分15.3分，與當時暫列首位的肖若騰僅差0.467分。

橋本大輝的單槓預賽成績排名第一，他在全能賽決賽時繼續穩定發揮，在單槓項目奪得全場最高的14.933分，最終以88.465分的總分擊敗肖若騰奪金。

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橋本大輝從小苦練體操，但教練潛心為其打穩根基。橋本大輝直至初中的體操成績也只是保持穩定發揮，中三參加全國比賽時的個人全能賽表現更排包尾，並未有突出表現。

橋本大輝踏入高中階段就嶄露頭角，更因為驚人訓練量而獲得「體力無限君」的稱號。他其後獲得2004年雅典奧運金牌得主富田洋之親自指導，成功提升訓練效率。

他以19歲之齡榮登東奧男子個人全能賽冠軍，超越2009年以20歲之齡於世錦賽奪冠的內村航平，成為日本在奧運和世錦賽上最年輕個人全能體操冠軍。

責任編輯：鄭錦玲