【藍籌業績】恒隆地產中期業績虧轉盈 增派中期息至18仙

恒隆地產（00101）公布，截至今年6月底止中期業績，扭虧為盈，純利22.4億元，去年同期虧損25.4億元。期內，扣除股東應佔物業公允價值淨增加，基本純利增長10.6%至22億元，收入增加18.9%至49.8億元；每股盈利0.5元，派中期息0.18元，上年同期為0.17元。

【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

集團指，上半年及去年同期並無物業銷售收入入帳，所有收入及利潤增長均來自物業租賃業務，在持續實施社交距離限制下，企業和整體零售環境仍未回復至疫情爆發前的水平，而內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅。期內，上半年內地物業租賃收入33億元，同比增長45%；香港物業租賃收入16.8億元，同比則下跌12%。

此外，集團指，供出租及待售的發展中項目總值分別為208.2億元和102.2億元，當中包括位於武漢、無錫、昆明、杭州和瀋陽的內地項目及香港的重建項目。

同場加映﹕【iM Cafe】恒指跌兩千彈返兩百 港股高台跳水咪亂郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧