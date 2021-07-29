【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前　必須接種疫苗

▲ Google員工重返辦公園區前，必須接種新冠肺炎疫苗。（法新社圖片）

Google員工重返辦公園區前，必須接種新冠肺炎疫苗。措施將會先於美國實行，及後適用至全球逾14萬員工。

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Google行政總裁Sundar Pichai在貼文中指出，所有重辦公園區 工作的員工，均必須接種新冠疫苗。他又指，措施如何執行仍視乎不同地區的實際情況，而疫苗尚未廣泛供應的地區亦暫不適用。

同時，考慮到Delta變種病毒的病例增加，Google又延遲全球辦公園區 全面開放，由原定的9月1日推遲至10月18日。在今年內，員工可按需要申請在家工作。不過Google亦批准員工永久地實行全面在家工作。

Google預期，未來將會有六成員工每周在辦公室工作數天，五分之一會在新的辦公地點工作，餘下的五分之一則會在家工作。

事實上，現時不少企業正在平衡在家工作，以及強制接種疫苗的利弊，亦有些已通知員工必須在重回辦公室前，接種新冠疫苗。

6月時，《哈利波特》出版商Bloomsbury指，因新冠病毒非常危險，故員工在返回辦公室前必須接種疫苗。而摩根大通 （JP Morgan）亦要求員工在內聯網登記疫苗接種紀錄，已接種疫苗的員工亦需要在辦公室範圍內佩戴口罩。而高盛（Goldman Sachs） 員工在回到辦公室前，亦需披露其疫苗接種數量。

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責任編輯：葉泳珊