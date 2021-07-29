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【中概股】傳軟銀擬出售三分之一Uber持股　以抵銷投資滴滴出行損失

股樓投資 15:04 2021/07/29

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內地網約車平台滴滴公司（DIDI）6月30日剛在美國低調首次公開募股（IPO），次日就遭到中國當局網絡安全審查，傳社交洩露國家敏感數據。滴滴股價從高位16.4美元插水，本周三（28日）收市報8.87美元，連累投資者損失慘重。據報軟銀集團，擬出售另一網約車平台UBER（UBER）持股，以抵銷其對滴滴的投資損失。

據CNBC報導，軟銀打算出售其持有的三分之一Uber股份，大約4500萬股，但這些股份有30天禁售期，消息已經公布後，Uber盤後跌近4%，現報 44.3美元。據悉軟銀計劃以44.15美元至46.14美元出售，套現最多近21億美元。

滴滴上市後股價跌逾四成，作為滴滴最大單一投資者，軟銀願景基金持有滴滴 21.5% 的股份，因此帳面損失約40億美元。另外，軟銀還收到阿里巴巴（09988）估值下跌、螞蟻集團IPO觸礁以及字節跳動暫停上市計劃的影響。

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編輯：李勝男

經濟 中國概念股 Uber IPO 美元

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