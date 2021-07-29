【東京奧運】撐竿跳大熱確診退賽 2運動員中招入院

▲ （路透社圖片）

東京奧運比賽正如火如荼展開，但日本疫情未見緩和。東京奧組委表示，單日新增24宗相關確診，包括3名海外運動員。美國奧委會亦確認撐竿跳奪冠熱門之一的美國選手肯德里克確診，需要即時退賽。

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奧組委周四（29日）宣布，新增24宗與奧運相關確診個案，目前累計至193宗。發言人高谷正哲表示，目前有2名確診海外運動員，需要住院接受治療。當局以涉及私隱問題為由，拒絕提供當中細節，但強調2名運動員病症不嚴重，另有1名運動員已經出院。

東京周三（28日）再次出現破紀錄的確診個案，高達3,177宗。日本全國同日錄得9,570宗確診，為當地首次單日超過9,500人感染。

日本東京確診創新高 奧運相關再增7宗 【下一頁】

美國奧委會亦表示，兩屆世界冠軍的美國撐竿跳名將肯德里克（Sam Kendricks）確診新冠肺炎，周四正式退賽並正接受隔離。

▲ Sam Kendricks（個人IG帳戶圖片）

現年28歲的肯德里克曾在2017年及2019年世界錦標賽奪冠，並於上屆里約奧運獲得銅牌，被外界視為奪冠大熱。肯德里克的父親兼教練在社交媒體上表示，肯德里克並未出現任何症狀。

責任編輯：李俊儀