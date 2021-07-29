梳化倉 - 電子消費券增值計劃　高達$2,000獎賞．MEYER熱賣廚具大贈送 

如何用盡全城期盼的$5000消費券? 消費券於8月1日正式開始使用，梳化倉推出消費券增值計劃，推廣獎賞高達$2,000，用盡消費券，輕鬆$5,000變$7,000 ！

優惠1：

美亞熱賣廚具大贈送 (價值$459)

凡於梳化倉分店購物折實滿$8,000或以上，即可獲贈MEYER熱賣廚具(三選一)：

輕享．紅有蓋不黏單柄鍋 18CM/2.8L

COOK'N LOOK INDUCTION有蓋不黏單柄鍋18CM/1.9L

Radiance有蓋不黏炒鍋30CM

鋁合金鍋體，導熱均勻快速；特級不黏塗層，能減少食油用量；不含全氟辛酸銨PFOA等有害物質；符合人體工學手柄，手感舒適；適用於所有爐具，包括電磁爐及焗爐。

優惠2：

大量指定梳化，勁減$1,000

多款指定梳化，包括智能彈鉸梳化、意大利、西班牙及波蘭等歐洲進口梳化、真皮及布藝梳化等，減後低至$3,290。

全場更有大量意大利、波蘭及西班牙等歐洲進口的梳化；無論智能電動彈鉸、貴妃椅、梳化床等過百款梳化，均設有不同顏色及尺寸可供選擇，梳化低至$2,990。

優惠3：

$990換購人體工學電腦椅，高達$900折扣優惠

購買任何梳化或餐枱椅，即可以$990換購人體工學電腦椅(二選一)。

Anderon人體工學電腦椅 (原價$1,790)

Ardon人體工學電腦椅 (原價$1,890)

人體工學電腦椅，備有人體仿生曲線靠背，全面貼合腰背；舒適加厚坐墊及背墊，承托更佳。

推廣期：8月1日至8月31日

適用於全線分店

查詢：5236 5000



Product highlight: 勁減$1000後



1. Weland半真皮梳化 $3,690

尺寸：196(W)x95(D)x89(H)cm

顏色：淺灰色

- 典雅設計，現代感強，適合時尚家居

- 木製高腳設計，方便打掃

- 高強承重，穩固耐用



2. New Beata 半真皮梳化 $3,890/$5,090

雙座位：148(W)x87(D)x95(H)cm

三座位：186(W)x87(D)x95(H)cm

顏色：軍綠色 / 啡色 / 米色

- 經典百搭款式，適合任何家居

- 多種自然色系選擇



3. Avanos 多功能梳化床 $5,690

梳化尺寸：210(W)x84(D)x98(H)cm

展開尺寸：180(W)x120(D)

顏色：啡色 / 灰色

- 土耳其製造

- 結構穩固，節省空間

- 放直椅背獎梳化床

- 掀蓋式儲物空間，可存放寢具



4. Lange 雙電動彈鉸梳化 $5,690/$6,990/$8,990

單座位：81(W)x86(D)x95(H)cm

雙座位：136(W)x86(D)x95(H)cm

加闊雙座位：188(W)x86(D)x95(H)cm

顏色：黑色

- 特設單座位，製造私人空間

- 特設加闊雙座位，二人坐得更寬敞

- 頭枕電動升高調節功能

- 雙電動彈鉸





5. Fiesta 多功能布藝梳化床 $5,990

梳化尺寸：192(W)x97(D)x99(H)cm

展開尺寸：192(W)x120(D) cm

顏色：米色 / 黃色 / 淺灰色 / 深灰色

- 土耳其製造

- 放直椅背獎梳化床

- 舒適布藝，設計獨特，適合時尚家居



6. Lana 雙電動彈鉸梳化 $5,990/$7,990/$8,990

單座位：84(W)x91(D)x112(H)cm

雙座位：139(W)x91(D)x112(H)cm

三座位：191(W)x91(D)x112(H)cm

顏色：米色

- 特設單座位，製造私人空間

- 中間座位可放下變咖啡枱

- 雙電動彈鉸





7. Cynthia 布藝L型手動彈鉸梳化 $6,490

尺寸：246(W)x94/155(D)x100(H)cm

顏色：深灰色

- 壓花布藝設計

- 單邊彈鉸結合貴妃座位



8. Rimini Casual 西班牙製貴妃座布藝梳化 $7,990 (單件)

尺寸：160(W)x100(D)x90(H)cm (單件)

顏色：淺灰色

- 西班牙製造

- 歐洲布藝梳化，風格簡約時尚

- 採用優質實木，高密度海綿

- 結構穩固，舒服配用，可選左/右邊



9. Smart 意大利製造真皮梳化床 $12,490

梳化尺寸：178(W)x98(D)x92(H)cm

顏色：灰色

- 意大利製造

- 輕鬆展開成梳化床

- 真皮耐用，透氣舒適



全線分店地址：

灣仔店

- 地址：香港灣仔皇后大道東109-111號地下及一樓

- 電話：2959 2920

- 電郵：wc@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM



北角店

- 地址：香港北角英皇道250號北角城中心地下21號舖

- 電話：2959 2268

- 電郵：np@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM



觀塘店

- 地址：九龍觀塘道382號地下

- 電話：2959 2921

- 電郵：kt@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 9:00PM



荔枝角店

- 地址：九龍荔枝角長沙灣道748號地下

- 電話：2959 2929

- 電郵：lck@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM

天水圍店

- 地址：天水圍天華路30及33號T Town 北商場 N147 號舖

- 電話：2959 2912

- 電郵：tsw@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM

火炭店

- 地址：新界火炭禾香街1-7號華威工業大廈地下A舖

- 電話：2959 2200

- 電郵：ft@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM

屯門店

- 地址：新界屯門鄉事會路2A, 愛定商場（H.A.N.D.S - A區）2層A-201

- 電話：2959 2138

- 電郵：tm@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM



元朗店

- 地址：新界元朗福德街18-36號地下06(28)號舖

- 電話：2959 2931

- 電郵：yl@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM

上水店

- 地址：新界上水彩園路彩園商埸3樓R23號鋪

- 電話：2959 2083

- 電郵：cy@sofamark.com

- 營業時間：10:00AM – 8:00PM



（資料由客戶提供）